Kartal Belediyesi'nin Kreşlerinde 23 Nisan Coşkusu

Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 kreşte eğitim gören çocuklar, hazırladıkları gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de minik öğrencilerin 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşte eğitim gören çocuklar, hazırladıkları gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de minik öğrencilerin 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşler kutlama programı düzenledi. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlamaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın ve Ali Apaydın, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Eray Nirgiz'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yönetimi ve veliler katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZDAN GÜÇ ALIYORUZ"

Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kısa bir konuşma yaptı.

Bir nesil yetiştirmenin kolay olmadığını vurgulayan Başkan Yüksel, "Belediye Başkanı olarak bu ilçede daha güzel şeyler olsun, yaşam standardını yükseltecek daha iyi adımlar olsun diye çalışıyoruz. 15 kreşimiz ile Türkiye'ye örnek gösteriliyoruz ve şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Başkan Ekrem İmamoğlu'ndan sonra 150 kreş hedefi koydu. Yeni bir nesil yetiştirme çabamız büyüyerek devam edecek. Heyecanla hizmet etmeye çalışıyoruz ve daha iyi bir Kartal, daha iyi bir İstanbul için çabamız devam edecek. Çocuklarımızdan güç alıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yüksel'in konuşmasının ardından Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerin 5 yaş sınıf öğrencileri, hazırladıkları 23 Nisan gösterileri ile sahne aldı. 3 seans halinde gerçekleştirilen gösterilere; Kordonboyu, Adile Naşit, Kastamonulu Şerife Bacı, Begüm Yavuz Kreşi, Atalar Merkez Kreşi, Mevhibe İnönü, Gümüşpınar, Soğanlık Yeni, Zübeyde Hanım, Cumhuriyet 1 ve 2, Sabiha Bengütaş, Hürriyet, Uğur Mumcu ve Soğanlık Orta Mahalle kreş öğrencileri katıldı. Minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde şiirler okuyarak, şarkılar ve danslar eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı. Birbirinden renkli gösteriler hazırlayan minik öğrenciler, ayakta alkışlandı.