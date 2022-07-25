İSKİ'nin Kartal ve Maltepe'de Tamamladığı Altyapılar Hizmete Açıldı. İmamoğlu: Geçici Değil Kalıcı Çözümler Üretme Konusunda Kararlıyız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kurumu İski'nin Kartal ve Maltepe ilçelerinde yıllardır yaşanan su baskınlarına karşı yaptığı altyapı çalışmaları törenle hizmete açıldı. "150 Günde 150 Proje" maratonu kapsamında çalışmalarına hız verdiklerini hatırlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bazen göz boyama, bazen cilalama dediğimiz, bir kısım bölümlerde yer altındaki işlerimiz unutulur, ihmal edilir. ve bu, belediyecilik süreçlerinde vardır. Ama biz, bu zihniyete sahip değiliz. Ellerindeki kaynakları bu sürece harcamak yerine, başka önceliklerle uğraşmış olabilirler. İstanbulluyu yıllarca, gereksiz yere bu sefaletle baş başa bırakmış olabilirler. Biz geçici değil, kalıcı çözümler üretme konusunda kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu vizyonumuz için, gece-gündüz çalışıyoruz" dedi.

İski, Kartal ve Maltepe ilçelerindeki yağmur suyu, atık su hattı inşası ve dere ıslahı çalışmalarını tamamladı. Adalar Lojistik İskelesi'nde düzenlenen "Kartal-Maltepe Atık Su Hattı ve Dere Islahı Açılış Töreni"ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Göz boyamaya yönelik ve geçici değil, kalıcı çözümler üretmekte kararlı olduklarını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende şunları söyledi:

"İSTANBUL'DA KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR KISIM MANZARALARI, HAFIZALARDA TAZELEME: Bugün tamamlamış olduğumuz projenin önemini daha iyi anlamamız için, sizlerden ricam şu: Çeyrek yüz yıldır İstanbul'da karşılaştığımız bir kısım manzaraları, hafızalarınızda tazelemeniz. Ne yazık ki denizle karayı bir arada görmek ve ne yazık ki araçların köprülerin altında kalması, mahallelerin su altında kalması, hatta vatandaşlarımızın bellerine kadar suya gömülmüş olmaları ve hatta bazen yeraltı geçitlerinde insanlarımızın dükkanlarının mahsur halde kalmaları, yüzlerce İstanbullunun alt geçitlerden geçemez halde olmaları. Bu anlamda gerçekten İstanbul'un bu manzarası, aslında yaptığımız işin önemini gösteriyor.

BAŞKA ÖNCELİKLERLE UĞRAŞMIŞ OLABİLİRLER: Bu sürecin, bu eziyetin tek sebebi var. Bazen göz boyama, bazen cilalama dediğimiz, bir kısım bölümlerde yer altındaki işlerimiz unutulur, ihmal edilir. ve bu belediyecilik süreçlerinde vardır. Ama biz, bu zihniyete sahip değiliz. Ellerindeki kaynakları bu sürece harcamak yerine, başka önceliklerle uğraşmış olabilirler. İstanbulluyu yıllarca, gereksiz yere bu sefaletle baş başa bırakmış olabilirler. Biz geçici değil, kalıcı çözümler üretme konusunda kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu vizyonumuz için gece, gündüz çalışıyoruz ve onun için '150 günde 150 projeyi' vatandaşlarımızın hizmetine sunma noktasındaki bir maratonu ara vermeden devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca, 16 milyon İstanbullu daha insanca, daha adil ve daha kaliteli ve hatta çok huzurlu bir hayat yaşasın diye çaba içerisindeyiz.

BUGÜNE KADAR YAPTIKLARIMIZIN ÜSTÜNE KOYARAK O SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ: İhtiyaç sahibi ailelerimizin birçok ihtiyacına dönük de hamlelerimiz var. Kreşler açıyoruz. ve özellikle çocukların gelişimine büyük katkı sunan bir süreci başlattık. Sayılarını artırıyoruz. Sosyal yardımlarımızla bu zor günlerinde vatandaşlarımızın özellikle kadınlara, çocuklara, gençlere daha yoğun neler yapabiliriz? Bugüne kadar yaptıklarımızın üstüne koyarak, o süreci yürütüyoruz. İstanbul'da aynı anda 10 metro hattı birden inşa ediyoruz. Birtakım geciktirme çabaları ya da engellemeyle ilgili süreçleri burada sıralayacak değilim. Ama ona rağmen, 10 bini aşkın insan şu anda İstanbul'da yer altında metro çalışmasında bizim o süreçlerimize hizmet ediyorlar. Dünyada benzersiz bir şantiye sürecini İstanbul'da canlı tuttuğumuzu ve bütün bu zor anlara, ekonomik koşullara rağmen, yürüttüğümüzü kilometrelerce metro hattı inşa ettiğimizi ve katlayarak da devam edeceğimizi belirtmek isterim.

BİZ, SADECE ŞEHRİN GÖRÜNEN YERLERİNDE İŞ YAPMIYORUZ: Biz, yalnızca şehrimizin görünen yerlerinde iş yapmıyoruz. Sosyal yardımlar da görünmeden, göstermeden yapılıyor. Yer altında yaptığımız birçok çalışma da şehrin geleceğini kurtarma noktasında bir itinalı süreçle yürütülüyor. Çünkü biliyoruz ki kemikleşmiş ve gerçekten insanların hayatını çok sorunlu hale getiren bu problemlerin süreci, hızlı çözümlerle sağlıklı bir sonuca kavuşmaz. Orada tam da ihtiyaç duyulan şey; planlama, ortak akıl ve özellikle bütçe temini ve süreklilik… Yani yarıda da kalmayacak. İşte bugün tamamlayarak, hizmete sunduğumuz, Kartal-Maltepe ilçelerimizi kapsayan ' İski yağmur suyu, atık su hattı inşası ve dere ıslahı çalışmaları' da bu atılımlar kapsamındaki önemli adımlardan bir tanesi.

SİYASİ PARTİ AYRIMI YAPMAKSIZIN HAREKET ETTİK: Göreve geldikten sonra 39 ilçe belediyesinin başkanlarını, yaklaşık 2 ay içinde ziyaret ettik. Bunun önemini şöyle ifade edeyim: 5 yıl boyunca, sesini duyurmak için büyük çaba göstermiş ama bir kez bile ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ağırlayamamış bir ilçe belediye başkanı olarak, bu işin önemini biliyorum. Burada iki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız var. Ama hangi siyasi parti belediye başkanı olursa olsun, onların fikrinin ne kadar önemli olduğunu bilen birisiyim. Biz, Kartal'da da Maltepe'de de yaptığımız toplantılarda sorunları tespit ettik. Evet, bu sorunlar çözülmeli ki, belediye başkanlarımızın alnı açık olsun, yüzü ak olsun. Gittiğinde vatandaşlarımıza bizim ne yaptığımızı anlatabilsin diye. Bunda da siyasi parti ayrımı yapmaksızın hareket ettik. Bugün sadece iki ilçede, sadece İSKİ yatırımları, 1 milyar 600 milyon lira civarında. ve altı altyapı çalışmalarında tavizsiz yürüyoruz. İSKİ'ye zam yapılmamasına rağmen, İSKİ'ye belli zulümler, sıkıntılar çektirilmesine rağmen, yolumuza devam ediyoruz. Çünkü bu tür popülist, bu tür, tümden partizan tavır ve davranışlarını elbette bir sonu olduğunun farkında olan bir yönetimiz.

YÜKSEL: KARTAL OLARAK 25 YILLIK ALTYAPI ALACAĞIMIZ VAR

Törende, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de bir konuşma yaptı. Belediye başkanlığı öncesinde de ilçede siyasi görevlerde bulunduğunu hatırlatan Yüksel, yaşanan su baskınlarına yakından tanıklık ettiğini aktardı. İlçe belediye başkanlığı görevinden sonra, kendi sorumluluk alanlarındaki ara sokaklarda yağmur suyu kanalları üretimleri gerçekleştirdiklerini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Kendi sorumluluğumuzda yağmur suyu kanalı yapıyor olsak da ana arterde, ana merkezde merkezin altyapısının uygun olmamasından kaynaklı onlar da tam manasıyla randıman vermiyordu. Pandemi sürecinde insanların dışarıya çıkamadığı, iş yapamadığı, üretim yapamadığı dönemde, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı, çalışma arkadaşları, İSKİ'deki çalışma arkadaşlarımız, Kartal'daki çalışma arkadaşlarımız çok ciddi bir özveri gösterdiler. Ki Belediye Başkanı olduğum dönemde de -eylül ve ekim ayıydı- ilk yağmurda sokağa çıktığımda, yine merkezde esnafı ziyaret ettiğimde, 'Artık geçmiş olsun dileği değil, çözüm istiyoruz Başkanım' dediklerinde, Sayın Başkanımızla yaptığımız ilk toplantıda, 'Ben altyapı çalışmalarına ağırlık verilmesini istiyorum' diye ricada bulunmuştum. Dolayısıyla ilk önce altyapıyla başladık. Kartal olarak, 25 yıllık altyapı alacağımız var. Çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde."

BAŞA: 2 İLÇEDEKİ YATIRIMLARIMIZIN TOPLAMI YAKLAŞIK 1,6 MİLYAR LİRA

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da konuşmasında, "İki ilçemizde toplamda, 10,3 kilometre atık su kolektör hattı; 32,9 kilometre atık su şebeke hattı; 6,4 kilometre yağmur suyu hattı ve 2 kilometrede dere ıslahı imalatlarını bugün itibariyle tamamlamış oluyoruz. Bu çalışmalarımızın güncel tutarı 223 milyon TL'dir. Kartal ilçemizde biten ve devam eden çalışmalarımız var. Bunların toplamı 1 milyar 50 milyon lira civarındadır. Yine Maltepe ilçemizde biten ve devam eden yatırımlarımızın toplamı da 525 milyon lira civarındadır" bilgilerini paylaştı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın aralarında bulunduğu heyet, toplu fotoğraf çektirdi.

ANKA / Güncel