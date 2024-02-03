İstanbul'da cinayet işleyen şahıs Elazığ'da yakalandı

İstanbul'da yaklaşık 7 yıl önce 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasında neden olan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Elazığ'da yakalandı.

24 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesinde görülen bir cinayet davasında iki grup arasında yaşanan kavganın ardından, adliye çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 1 şahsın ölümüne, 1 şahsın yaralanmasına neden olan ve İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranması bulunan M.A. isimli şüpheli şahıs Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ