Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Biz hep çalışan tarafta, hep üreten tarafta olacağız. Algı üreten tarafta hiçbir zaman olmadık. Biz hep, milletimizin istediklerini gerçekleştiren tarafta olduk." dedi.

Kartal'da Trabzon Şalpazarı Fidanbaşı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği ziyaretinde konuşan Kurum, Karadeniz'in iyi gününde ve kötü gününde hep yanlarında olduklarını söyledi.

İstanbul'un son 5 yıldır kaderine terk edildiğini belirten Kurum, "Maalesef yatırımların yapılmadığı, yapılan yatırımların durdurulduğu, yapılan ihalelerin hafriyat dökülerek iptal edildiği gibi süreçleri 5 yıl yaşadık. Temel atmama törenleriyle tarihe geçen bir İBB yönetimine tanıklık ettik. Bu 5 yıllık süreçte İstanbul için, Kartal için hiçbir mücadele vermeyen, ancak ikbali uğruna, geleceği uğruna, İstanbul'u basamak olarak gören bir yönetimle karşılaştık." diye konuştu.

Kurum, kendi genel başkanını sırtından hançerleyen, "dava arkadaşım" dediği il başkanını saf dışı bırakan, "ablam" dediği İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yolda bırakan, yolda gittiği herkesi saf dışı bırakan, bu manada kendi ikbali uğruna İstanbul'u bir basamak olarak gören bir anlayışla 5 yılı geçirdiklerinin altını çizerek, "Bu 5 yıl İstanbul için çileye dönmüş. Bir taraftan deprem korkusuyla birlikte İstanbullu kardeşlerimizin huzursuzluğunun had safhaya geldiği ve burada yaşamaktan artık mutlu olmadığı bir İstanbul'la karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul için durumun giderek kötüye gittiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbul böyle göz ardı edilirse, İstanbul'da yaşamak artık bir eziyet haline gelecek. Şu günleri mumla arayacağız, emin olun mumla arayacağız. Eğer müdahale etmezsek, trafikteki çilesi giderek artacak, eğer müdahale etmezsek deprem endişesi her geçen gün daha da artacak, eğer müdahale etmezsek gençler gelecekle ilgili umudunu kaybedecek, eğer müdahale etmezsek 31 Mart'ta kadınlar artık geleceğe olan umudunu kaybedecek. O yüzden biz şunu söylüyoruz; bu işleri yapmak aşk ister, sevda ister, samimiyet ister, liyakatli kadrolarla çalışmak ister."

"Biz bugüne kadar sırtımızı milletimize yasladık"

Kurum, 31 Mart seçimlerinin Türkiye Yüzyılı için önemli olduğuna dikkati çekerek, "31 Mart'ta bir tarafta 'Ayasofya yeniden müze olsun' diyenler, diğer tarafta 'Sultan Fatih'in şehrinde ezanlar ilelebet Ayasofya'da yankılansın diyenler' var. 31 Mart'ta kirli ittifaklarla birlikte İstanbul'a talip olanlar, diğer tarafta ittifakı 15 Temmuz'da kanla canla kurmuş olan Cumhur İttifakı var. Bir tarafta Kaan'la birlikte göğsümüzü kabartan bir duruş, diğer tarafta 'bu kalorifer peteğini bize niye gösterdiniz' diye Kaan'ımızla alay edenler var. O yüzden bu seçim, Türkiye Yüzyılı'nın seçimi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet belediyeciliği anlayışla yollarına devam edeceklerinin altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Biz 22 yıldır Trabzonlu kardeşlerimizle birlikte yol yürüdüysek, bu ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için mücadele ettiysek, bu seçimde de o mücadeleyi kaldığı yerden devam ettireceğiz. Gerisi teferruat, gerisi boştur. Bizi hiçbir zaman iftiraların, dedikoduların içerisinde bulamayacaklar. Biz hep çalışan tarafta, hep üreten tarafta olacağız. Algı üreten tarafta hiçbir zaman olmadık. Biz hep, milletimiz istediklerini gerçekleştiren tarafta olduk. Kişinin lafına bakılmaz, bizim aynamız işimiz. Bizim referansımız, milletimizdir. Biz bugüne kadar sırtımızı milletimize yasladık."

Kurum'a ziyaretinde, Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu ve MHP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt da eşlik etti.