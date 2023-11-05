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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne 67-62 mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne 67-62 mağlup oldu.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 32-31 önde tamamladı. Konuk ekip karşılaşmadan 67-62 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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