Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne 67-62 mağlup oldu.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne 67-62 mağlup oldu.
Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 32-31 önde tamamladı. Konuk ekip karşılaşmadan 67-62 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor