İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da yapılan projeleri ziyaret etti. İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Yüksel ile uyum içinde çalıştıklarını vurgulayarak, yapılan çalışmaların önemini belirtti.

İmamoğlu ve Yüksel Kartal'da yapılan projeleri ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yapımı tamamlanarak Kartallıların hizmetine açılan, Ali Gaffar Okkan Parkı ile Yakacık Stadı'nı ziyaret etti. Kartallıların yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile uyum içinde çalıştıklarını vurgulayarak, 5 yıllık dönemde çok önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Yüksel ilk ziyaretlerini Uğur Mumcu Mahallesi'nde hizmete açılan Ali Gaffar Okkan Parkı'na gerçekleştirdi. Ziyaretler boyunca başkanlara, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi ile İBB ve Kartal Belediyesi yetkilileri eşlik etti.

İki Başkan, burada vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterisinden dolayı yürümekte uzun süre güçlük çekti. Başkan İmamoğlu ve Başkan Yüksel, yoğun kalabalığa rağmen vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun, özellikle çocuklarla olan samimi diyalogları ise renkli anlara sahne oldu.

Başkanların bir sonraki ziyareti ise Kartal'ın spor hayatında yeni bir dönem başlatan Yakacık Stadı oldu. Burada genç futbolcularla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yakacık Stadı'nın Kartal ve İstanbullu'ların spor hayatına sağladığı katkıdan dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

"KUL HAKKI YEMEYİZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada, 5 yıllık dönemde Kartal Belediyesi ile çok önemli işlere imza attıklarını kaydetti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan İmamoğlu, sözlerine şu sözlerle devam etti:

"Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Hem mahallemizin ismi güzel, hem de parkımız güzel ve sizler de çok güzelsiniz.

Seçime hep birlikte çalışıp elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Sizlerin desteğini yürekten istiyoruz. Hep milletimizin çıkarını düşündük. Kalbi güzel olana Allah verir. Milletimiz adına, Kartal'a ve İstanbul'a hizmet etmek, bizler için çok değerli.

Eksiğimiz olabilir, ama kul hakkı yemek olmaz. Benim için kul hakkı yememek çok önemli. Çalışmalarımızın en verimli şekliyle, komşularımızın hizmetinde olması bizi en çok mutlu ediyor.

Yaşayan tesislerimiz ve kamusal alanlarımız, bu dönemin en çok iz bırakan işleri oluyor. Kartal'da, dayanışma içinde olduğumuz Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'e, bütün ekip arkadaşlarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm Kartallıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum."