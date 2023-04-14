AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda çalışan görme engelli Mevlüt Ceylan seçim çalışmalarında görev alıyor

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe önderliğinde başlattığı sokak bazlı hane ziyaretleri devam ediyor. AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda çalışan görme engelli Mevlüt Ceylan da seçim çalışmaları kapsamında görev alıyor. Ceylan, "1970 doğumluyum. 1994 yılına kadar engelliler kendilerine muhatap bulamıyordu. Ancak 2002 yılında sorunlarımız çözüme kavuştu rahatladık. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra sorunlarımıza çözüm bulunmaya başladı. 2005 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı talimatıyla ilçe belediyelerde engelliler kendilerine bir muhatap buldu. Yani bize engelliliğimizi unutturdu. Bize engelliliğimizi unutturan liderimize müteşekkiriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce kendilerine hiçbir şekilde muhatap bulmadıklarını söyleyen 53 yaşındaki Mevlüt Ceylan, "Engel tanımıyoruz biz davamız için yola çıktık ve sokak sokak AK Parti'yi, davamızı anlatacağız" diye konuştu.

"BİZİM GÖNÜL DAVAMIZ, ENGELLİLERİN SORUNLARINA EĞİLENLERDEN YANADADIR"

Ceylan, "Bizim gönül davamız engellilerin sorunlarına eğilen engellinin hayatını kolaylaştıranlardan yanadır. Biz de bu sebeple Cumhurbaşkanımızın yolundan yürümeye gayret ediyoruz. 7/24 çalışan cumhurbaşkanımızın yanında bizim yaptıklarımız hiçbir şey. Bizim hayatımızı kolaylaştırdı bizi hayata bağladı. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Erdoğan ile birlikte engelliliğimizi unuttuk. Şu an sahada, arazide gerekirse merdiven koyarak dahi bayrak asarız. Bize o kadar kolay geliyor. Özgüvenimiz yerine geldi. Bunu Cumhurbaşkanımıza borçluyuz" açıklamasında bulundu.

"BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZA VEFA BORCUMUZ VAR."

Mensubu olduğu AK Parti Kartal İlçe Teşkilatı'yla sokağa çıkıp, hane ziyaretlerinde bulunan Ceylan, "Bizim cumhurbaşkanımıza bir vefa borcumuz var. Bir minnet borcumuz var. Engellilerin sorunlarına çözüm buldu. Bu ülke adına yapmamız gereken ne varsa elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu seçim Tayyip Erdoğan seçimi değil. Bu seçim ülke seçimi bu seçim engellilerin hayatını kolaylaştıracak seçim. Bu seçim engelli ailelerin hayata bakış açılarını kolaylaştıracak bir seçim" diye konuştu.

'HERKES GÜCÜ NİSPETİNDE BU DAVA İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

Mevlüt Ceylan, "Herkesin kendi gücü nispetinde bu dava için, bu lider için yapabileceği bir şey vardır. Ben de elimden geleni yapıyorum. Yapmaya da hazırım. Dava arkadaşlarıma da şu mesajı vermek istiyorum. Onlar da ellerinden geldiğince sokağa çıkıp davalarını anlatsınlar" dedi.