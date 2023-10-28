Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Programına Katıldı

Kartal'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı düzenlendi.

Törene, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanı Albay Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hülya Arkan, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na sırasıyla çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Başkan Gökhan Yüksel, törenden sonra törene katılanlarla birlikte anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.