Maltepe'de Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da bir adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, tarihi eser ve hayvan postları ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kartal'da bir adrese yaptığı operasyonda çok sayıda silah, tarihi eser ve hayvan postları ile doldurulmuş hayvan ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 6 Temmuz Perşembe günü Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı ihbarı gelen adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda C.B. ve C.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda, 9 adet tabanca, 8 adet tüfek, 8 adet şarjör, farklı kalibrelerde 127 adet fişek, 2 adet çelik yelek, 4 adet antika tabanca, 3 adet kaftan, 1 adet zincirli miğfer, 1 adet tel örgülü zırh, 2 adet kılıç, 13 adet kama, 3 adet farklı yabani hayvan derisi, 1 adet ayı postu, 1 adet kızıl tilki, 1 adet tablo içerisinde hayvan postu, 1 adet yaban keçisi postu, 1 adet dolgu halde yaban keçisi, 1 adet dolgu timsah, 1 adet dolgu baykuş, 2 adet yaban keçisi boynuzu, 1 adet hayvan dolgusu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunlarına muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.