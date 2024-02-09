Kartal'da umuma açık alanlar ve restoranlarda denetim yapıldı

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, KARTAL'da 300 polisin katılımıyla umuma açık alanlar ve restoranlar denetlendi. Oluşturulan kontrol noktalarından geçen araçlar durdurularak aramalar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 300 polisin katılımı ile akşam saatlerinde denetimler gerçekleştirildi. Umuma açık alanlar ile kafe ve restoranlara şok baskınlar düzenlenirken, kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Yakacık Mahallesi'nde yapılan denetimlerde durdurulan bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, Yakacık Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan ana yollarda oluşturulan kontrol noktalarından geçen araçlar tek tek durdurularak aramalar yapıldı.