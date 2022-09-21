Son dakika haber... CHP Yöneticileri, İmamoğlu'nun Yargılandığı Davanın Ardından Kartal Meydanı'nda Yurttaşlara Seslendi.

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması 11 Kasım’a ertelendi. CHP yöneticileri, duruşmanın ardından, Kartal Kaymakamlığı’nın yasak kararı üzerine Anadolu Adliyesi önünde değil, Kartal Meydanı’nda açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Aslında bu davada İstanbul’un iradesini yargılıyorlar. Çünkü İstanbul’u unutamadılar” derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise “Sudan bahanelerle Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmek sizin haddiniz değil” değerlendirmesini yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Mesele Ekrem İmamoğlu değil, AK Parti’ye okkalı bir şamar atan 16 milyon İstanbullu ve onun iradesidir” diye konuşurken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Biz susarsak, biz geri adım atarsak, biz eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürecekler. Buna asla izin vermeyiz” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “Sayenizde korkuyorlar, korksunlar. Suçlular ve suçluluğun telaşı içindeler. Genel Başkan’ımız öncülüğünde halkın iktidarını kuruncaya kadar verecek tek bir kişimiz olmadığını bir kez daha hissettik sayenizde” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması 11 Kasım'a ertelendi. CHP yöneticileri, duruşmanın ardından, Kartal Kaymakamlığı'nın yasak kararı üzerine Anadolu Adliyesi önünde değil, Kartal Meydanı'nda açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Aslında bu davada İstanbul'un iradesini yargılıyorlar. Çünkü İstanbul'u unutamadılar" derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Sudan bahanelerle Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek sizin haddiniz değil" değerlendirmesini yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Mesele Ekrem İmamoğlu değil, AK Parti'ye okkalı bir şamar atan 16 milyon İstanbullu ve onun iradesidir" diye konuşurken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz susarsak, biz geri adım atarsak, biz eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürecekler. Buna asla izin vermeyiz" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "Sayenizde korkuyorlar, korksunlar. Suçlular ve suçluluğun telaşı içindeler. Genel Başkan'ımız öncülüğünde halkın iktidarını kuruncaya kadar verecek tek bir kişimiz olmadığını bir kez daha hissettik sayenizde" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında, YSK Başkanı'na ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Taraf avukatlarının dışında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel ile çok sayıda CHP'li milletvekili de izledi. Mahkeme, tanık dinlenilmesi ve DVD çözümlemesinin yapılması için duruşmayı 11 Kasım 2022 tarihine erteledi.

Duruşma öncesinde İstanbul Anadolu Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başvurusu ve Kartal Kaymakamlığı'nın kararı ile İstanbul Anadolu Adliyesi önünde basın açıklaması yapılmasına izin verilmedi. Duruşmanın ardından açıklamaların yapılacağı sahne, bu nedenle Kartal Neyzen Tevfik Meydanı'na kuruldu.

İmamoğlu'nun yargılandığı davada erteleme kararının verilmesinin ardından CHP yöneticileri ve milletvekilleri, Kartal Meydanı'na gitti. CHP'lileri burada partililer ve yurttaşlar karşıladı.

CHP yöneticileri, CHP milletvekilleri ile birlikte çıktıkları sahnede, mahkeme kararının açıklanmasının ardından açıklama yaptı.

"İSTANBUL'UN İRADESİNİ YARGILIYORLAR, ÇÜNKÜ İSTANBUL'U UNUTAMADILAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanının yargılandığı dava bugün yine ertelendi, 11 Kasım'a. Aslında bu davada İstanbul'un iradesini yargılıyorlar. Çünkü İstanbul'u unutamadılar. Ama biliyoruz ki İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi de kazanacak. 85 milyon kazanacak. Hep birlikte; demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarla birlikte, demokratik hukuk devletini tesis edeceğiz.

Etrafınıza bir bakın. Kartal ilçesinde sanki olağanüstü hal ilan edilmiş. Polisimize, hukuka aykırı talimatlar veriyorlar. Kararlar alıyorlar, sarayın talimatıyla adliyenin çevresinde kuş uçurtmuyorlar. Bu korku niye? Neden korkuyorsunuz bu kadar? Bu düzende adil yargılanma hakkı olur mu hiç? Ama bunların hepsini çözeceğiz. İl Başkan'ımız hakkında soruşturmalar açıyorlar, hapis cezaları veriyorlar. İlçe başkanlarımız yargılanıyor. Genel Başkan'ımızdan tüm yöneticilerimize kadar onlarca, yüzlerce soruşturma, tazminat davaları. Şunu asla kimse unutmasın. Bu haksız, hukuksuz davalar, hiçbirimize bir milim dahi geri adım attırmayacak. Bu mücadele, demokrasi mücadelesi, adalet mücadelesi."

"İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ KESMEK SİZİN HADDİNİZ DEĞİL"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugün Kartal Adliyesi'nde gerçekten yargının ne duruma geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Sudan bahanelerle, olmadık konularla Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek sizin haddiniz değil. Kesemeyeceksiniz. Sonuçta, YSK üyelerinin dahi şikayetçi olmadığı bir konuda, İçişleri Bakanı'na cevap verilmiş, muhatap İçişleri Bakanı… Ama önceki dönem YSK Başkanı şikayette bulunuyor. Savcı da bunu ciddiye alıyor ve soruşturma açıyor. Elbette ki bu hukuksuzluk bitecek, az kaldı. İnanıyoruz ki hak, hukuk, adalet yerini bulacak. Ne kadar korkarlarsa korksunlar, geliyor gelmekte olan."

"İMAMOĞLU BU ÇAPULCULARA KARŞI DİZ ÇÖKMEYECEKTİR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay şu açıklamayı yaptı:

"Bu örgütle gurur duymamak mümkün mü? Sizleri yürekten selamlıyorum. Bugün Bay Kemal Ankara'da, İmamoğlu İstanbul'da diz çökmeden doğru bildikleri yolda yürüyorlarsa arkalarında sizler olduğunuz içindir. Size minnettarım. Bay Kemal, 'katli vacip' fermanlarına diz çökmedi. Bay Kemal, idam fermanlarına karşı diz çökmedi. Bay Kemal, PKK suikastlarına karşı diz çökmedi. Ekrem İmamoğlu da bu çapulculara karşı diz çökmeyecektir. Hiçbirimiz, bu haramilerin karşında diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Biz, bu ülkeye demokrasiyi kana kana sindirene, yudum yudum içene ve herkese içirene kadar bu kutlu mücadeleye devam edeceğiz. İçiniz, gönlünüz rahat olsun.

"MESELE EKREM İMAMOĞLU DEĞİL, AK PARTİ'YE OKKALI BİR ŞAMAR ATAN 16 MİLYON İSTANBULLU VE ONUN İRADESİNDİR"

Arkadaşlarımız söyledi. Burada mesele Ekrem İmamoğlu değil, AK Parti'ye okkalı bir şamar atan 16 milyon İstanbullu ve onun iradesidir. Çalışkan İstanbul il örgütüdür, ilçe örgütleridir. Siz bizim arkamızda durduğunuz sürece, bunların ağababaları gelse bize diz çöktüremezler. Dayanışmamızın, hedefe ulaşıncaya kadar, tam demokrasiye kadar, sınırsız ve bitimsiz devamını yürekten diliyorum.

Tekrar sesleniyorum: Ekrem İmamoğlu'nun arkasında 16 milyon İstanbullu var, Erdoğan. Bay Kemal'in arkasında da 85 milyon Türkiye var. Kartal Adliyesi'ni barikatla çevirmekten maksat şuydu: CHP'lilerle kahraman polisimizi karşı karşıya getirmek istediler. Bu oyuna gelmediğiniz için sizi bir kere daha kutluyorum. Aldıkları emri yerine getirmekten başka bir gayesi olmayan polisimize de teşekkür ediyorum. Huzur içinde, İstanbul'un huzurunu haramilerin bozmasına müsaade etmeyeceğiz."

"BİR SANTİM GERİ ADIM ATMAYIZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şöyle konuştu:

"Burada söylenecek bütün sözleri genel başkan yardımcılarımız, grup başkanvekilimiz söyledi. Birazdan, İstanbullunun seçtiği ve hiçbir haksız saray dayatmasının bizden koparamayacağı İl Başkanı'mız da size hitap edecek. Benim tek söyleyeceğim şudur: Ne belediye başkanlarımız ne milletvekillerimiz ne Genel Başkan'ımız… Ne yaparlarsa yapsınlar, söylediğimizden bir kelime eksik konuşmayız, bir santim geri adım atmayız; bir santim, bir milim eğilmeyiz. Çünkü biliriz ki biz susarsak, biz geri adım atarsak, biz eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürecekler. Buna asla izin vermeyiz.

"PSİKOLOJİK İKTİDAR EL DEĞİŞTİRDİ"

Siz, korku duvarlarını yıktınız. Siz, sarayın dayatmalarına karşı milletin gücünü, halkın gücünü gösterdiniz. Artık gün sayıyoruz, an sayıyoruz. Görüyorsunuz, Türkiye'de psikolojik iktidar el değiştirdi. Siyasi iktidarın el değiştirmesi için seçime kadar 'ya sabır' çekiyoruz. Sizlerden beklentimiz; aynı bugün burada olduğu gibi, örgütümüz ne zaman nereye çağırırsa, nerede birlikte olmamız, nerede beraberliğin, örgütlülüğün gücünü göstermemiz gerekirse lütfen orada olun. Hep birlikte orada olacağız. Örgütümüzün, sizlerin gücüyle bu korku imparatorluğunu yenip Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında bu ülkeyi bir kez daha kurtarıp cumhuriyeti, demokrasiyi bir kez daha kuracağız. O güne kadar yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun."

"SAYENİZDE KORKUYORLAR, KORKSUNLAR"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise şunları söyledi:

"Sayenizde korkuyorlar, korksunlar. Suçlular ve suçluluğun telaşı içindeler. Bugün bir kez daha ben ve bütün yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Örgütü'nün ne kadar inançlı, ne kadar kararlı ve ne kadar programlı bir şekilde bir araya gelebildiğini gördük. Hayatım boyunca Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Örgütü'nün başı olmaktan daha büyük bir paye taşıyamayacağımı hissediyorum. İyi ki varsınız yol arkadaşlarım.

Bugün Ekrem Başkan'ımız, yani 16 milyon İstanbullunun iradesi yargılanıyordu. Bugün Üsküdar İlçe Başkanı'mız, pergolacının özel hayatının gizliliğini ihlal etme duruşmasında yargılanıyordu. ve bugün bizim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara gidinceye kadar, Genel Başkan'ımız öncülüğünde halkın iktidarını kuruncaya kadar verecek tek bir kişimiz olmadığını bir kez daha hissettik sayenizde.

Bugünden sonra, her zaman söylediğimiz gibi, onların gündemini, kötülükteki iktidarın gündemini kendi gündemimiz yapmadan, aynı bugün olduğu gibi planlı, programlı, sistematik çalışacağız, çalışacağız ve sürekli çalışacağız. Bana hep diyorlar, 'Başkan, sen niye korkmuyorsun' diye. Şurada korkulur mu değerli yol arkadaşlarım? Hepinizin inancı ve mücadelesinin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepimize kolay gelsin diyorum."