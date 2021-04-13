Kardiyovasküler hastalıkların çoğu, risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebiliyor
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Kardiyovasküler hastalıkların çoğu, risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebiliyor

Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Sağlık
Kardiyovasküler hastalıkların çoğu, risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebiliyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada en önde gelen ölüm nedeni olduğunu belirterek, başlıca risk faktörlerinin bilinip önceden kontrol altına alınması ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80'inin önlenebileceğini ifade etti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada en önde gelen ölüm nedeni olduğunu belirterek, başlıca risk faktörlerinin bilinip önceden kontrol altına alınması ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80'inin önlenebileceğini ifade etti.

Yavuzyılmaz, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağının öngörüldüğü aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2'sinin (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyle olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığı yarıya indirilebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Risk faktörleri arasında, sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivitenin de etkisiyle kişide kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezitenin görülebileceğini vurgulayan Yavuzyılmaz, toplumun yaşlanması, stres ve sosyoekonomik faktörlerin de kardiyovasküler hastalıkların diğer nedenleri arasında olduğunu kaydetti.

Yavuzyılmaz, 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması gerektiğini anımsatarak, "Ayrıca her bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlara değiştirmesi teşvik edilmelidir. Bunun için her birey sağlıklı beslenmeli ve düzenli fiziksel aktivite yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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