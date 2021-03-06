KAHRAMANMARAŞ Şehit annesi Yiğidim, şehidim, dimdik ayaktayım
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KAHRAMANMARAŞ Şehit annesi Yiğidim, şehidim, dimdik ayaktayım

06.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:30

Şehit annesi Yiğidim, şehidim, dimdik ayaktayımBİTLİS'teki helikopter kazasında şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit annesi Yiğidim, şehidim, dimdik ayaktayım

BİTLİS'teki helikopter kazasında şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene oğlunun asker şapkasıyla katılan Elif Yılmaz, Yiğidim, şehidim, dimdik ayaktayım kuzum dedi.

Tayfur Yılmaz ve Elif Yılmaz çiftinin 1'i polis 4 çocuğunun en büyüğü olan şehit Nazmi Yılmaz'ın cenazesi, Afşin Devlet Hastanesi'nin morgundan alındıktan sonra Kuşkayası Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, götürüldüğü Kuşkayası İlkokulu'nun bahçesindeki musalla taşına konuldu. Buradaki törene, şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

KİMSEYE FIRSAT VERDİRMEM

Törende baba Tayfur Yılmaz güçlükle ayakta dururken, anne Elif Yılmaz ise oğlunun şapkasıyla katıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın teselli etmeye çalıştığı Elif Yılmaz, oğlunun Türk barağına sarılı tabutunun başına gelerek, Yiğidim, şehidim, dimdik ayaktayım kuzum. Allah'ın izniyle hiç kimseye fırsat verdirmem inşallah dedi.

Helallik alınıp cenaze namazının kılınmasının ardından Nazi Yılmaz'ın cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

20 AY ÖNCE NİKAHINI KIYMIŞTI

Törene, şehit Nazmi Yılmaz'ın 4 Temmuz 2019'da Gizem Yılmaz ile hayatını birleştirdiği düğün töreninde çiftin nikahını kıyan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de katıldı. Güven, aynı zamanda teyzesinin torunu olan Nazmi Yılmaz ve eşine nikahta bir ömür mutluluklar dileyip Kur'an-ı Kerim Türk bayrağı hediye etmişti.

KAHRAMANMARAŞ Şehit annesi Yiğidim, şehidim, dimdik ayaktayım
KAHRAMANMARAŞ Şehit annesi Yiğidim, şehidim, dimdik ayaktayım
KAHRAMANMARAŞ Şehit annesi Yiğidim, şehidim, dimdik ayaktayım
KAHRAMANMARAŞ Şehit annesi Yiğidim, şehidim, dimdik ayaktayım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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