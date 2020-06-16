Kadir Güneş kimdir? Kadir Güneş kimin oğlu? Kadir Güneş kaç yaşında? Aleyna Tilki'nin sevgilisi kim? Kadir Güneş, Aleyna Tilki ile beraber yaptıkları tatil sonrasında Aleyna Tilki'nin sevenleri tarafından merak konusu oldu. Kadir Güneş kimdir? Kadir Güneş kaç yaşında? gibi merak edilen her şeyi sizler için derledik..

KADİR GÜNEŞ KİMDİR? Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Yaşı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.