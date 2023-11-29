Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, Tuzlaspor maçında değişikliklere imza attı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor karşılaşmasında Atınç Nukan ve Ümit Akdağ'ı kulübeye çekerek önemli değişiklikler yaptı. Takımın yeni transferleri Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan ve Nielsen ise 11'de şans buldu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, göreve gelir gelmez çıktığı Tuzlaspor karşılaşmasında önemli değişikliklere imza attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de, Radomir Kokovic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov getirildi. 56 yaşındaki teknik direktör ilk maçında Tuzlaspor'u 2-0'lık galibiyetle geçmeyi başarırken 11'de ise önemli değişikliklere imza attı. Bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından birisi olan Atınç Nukan'ı kesen Stoilov, son zamanların vazgeçilmez oyuncusu olan Ümit Akdağ'ı da kulübeye çekti. Bulgar çalıştırıcı, bu oyuncular yerine Kokovic döneminde fazla forma şansı bulamayan Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan ve Nielsen'i 11'e aldı. Bu üç oyuncu da karşılaşmanın 90 dakikasında sahada kalmayı başardı.

Öte yandan sakatlığını yeni yeni atlatan Billel Messaoudi, Tuzlaspor maçıyla yaklaşık 70 günlük aranın ardından 11'e dönmeyi başardı. Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılıların kaydettiği ilk golün de asisti yaparak bu sezon ilk gol kez gole katkı verdi. - İZMİR