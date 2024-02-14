Şarkıcı Serdar Ortaç, çeşitli konularda sıkça gündeme gelen ünlüler arasında. Serdar Ortaç, bir sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında bu kez de küfretti. Birçok kişiyle siyasi tartışmaya giren Serdar Ortaç Megastar Tarkan'a da küfretti. Peki, Serdar Ortaç kime küfretti? Serdar Ortaç neden Tarkan'a küfretti, sebebi ne? İşte ayrıntılar…

SERDAR ORTAÇ KİME KÜFRETTİ?

TikTok ve İnstagram hesaplarını aktif olarak kullanan Serdar Ortaç, bu kez ipin ucunu kaçırdı. İnstagram hesabından sabaha kadar canlı yayın açan Serdar Ortaç, takipçileri ile siyasi tartışmaya girdi. Canlı yayına dahil ettiği kişiyle konuşan Ortaç, bu sefer de sanatçı Tarkan'a ağza alınmayacak küfür etti. Cümlesini iki kez dile getiren Serdar Ortaç, yanında bulunan kişiler tarafından uyarıldı. Öfkelenen Ortaç'a evde çalışan kadın müdahale ederek yayını sonlandırdı.