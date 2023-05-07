Sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, bugün Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Tarkan'ın bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: 'Geçmiş olsun Sayın Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar. Yaralananlara acil şifalar dilerim. Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık… Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara 'dur' deme zamanı. Tekrar 'birlik' olma zamanı. Sağduyu, saygı ve sevgiyle.'

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, "Geçmiş olsun Sayın Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar. Yaralananlara acil şifalar dilerim. Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık. Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara 'dur' deme zamanı. Tekrar 'birlik' olma zamanı" dedi.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, bugün Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Tarkan'ın bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Geçmiş olsun Sayın Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar. Yaralananlara acil şifalar dilerim. Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık… Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara 'dur' deme zamanı. Tekrar 'birlik' olma zamanı. Sağduyu, saygı ve sevgiyle."