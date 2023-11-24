Tarkan öğretmenden büyük vefa: Şampiyon öğrencisi için 6 yıldır o köye gidip geliyor

Kürek sapıyla çalıştırdığı öğrencisini ciritte dünya 2.'si yaptı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Tarkan Güney, otizmli öğrencisi antrenmanlara gelemeyince, köye giderek down sendromlu milli sporcu olan öğrencisi Ramazan Ünlü'yü cirit yerine kürek sapıyla müsabakalara hazırlıyor.

Nevşehir'de Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Tarkan Güney, 6 yıldır Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyüne giderek Down Sendromlu Milli Sporcu Ramazan Ünlü'yü çalıştırıyor. 6 yıldır haftada en az 3 gün Bahçeli Köyüne giden Güney, down sendromlu Milli Sporcu Ramazan Ünlü'yü kürek sapı kullanarak olimpiyatlara hazırlıyor. Güney, "27 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Son 8 yıldır da engelli çocuklarımızla birlikte çalışıyorum. Bu özel çocuklarımızın hayatın içinde olabilmeleri için yapmaları gereken en önemli aktivitelerin başında spor geliyor. Bende bu çocuklarımıza spor yaptırarak hayata daha iyi hazırlarım diye çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.

Down sendromlu Ramazan Ünlü ile yaklaşık 6 yıl önce yollarının kesiştiğini söyleyen Tarkan Güney, "Özel Sporcular Federasyonunun düzenlemiş olduğu yarışmalara Nevşehir'den bir sporcu ile katılmak istedim. Ramazan'ın gerek okul içindeki hareketleri, gerek okul dışındaki çalışmalarını gözlemledim ve Ramazan'dan iyi bir sporcu olacağını düşündüm. Bu düşünceler ile çalışmalara başladık. İlk zamanlarda okulda bazı hareketleri yapabiliyorduk. Teknik anlamda çalışabileceğimiz bir yer, saha ve ekipman lazımdı. Ramazan'ın da antrenmanlar için köyden gelip gitmesi çok zordu. Bu nedenle ben okul çıkışlarında ben köye giderek çalışmalara başladık. Elimizde imkan olmadığı için kürek sapı kullanarak cirit atmaya başladık. Bu çalışmalarımız sonuç verdi ve güzel işler çıkarttık. Çalışma yaptığımız alan cirit sporu için uygun bir yer olmadığından cirit çok çabuk kırılıyor ve ya deforme oluyordu. Bu nedenle bizde çalışmalarımıza ciride en çok benzeyen kürek sapı kullanarak devam ettik. Katıldığımız ilk şampiyonada Türkiye 2. si olduk. Daha sonraki yıllarda dünya şampiyonasına katılarak Dünya 2.si olduk. Şimdi de 2024 yılında Antalya'da yapılacak olan Down Sendromlu olimpiyatları var. Bizde olimpiyat şampiyonu olabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.