Göztepe'de yeni teknik direktör Stoilov değişikliklere gitti

Onur ATIŞ / İZMİR,

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında evinde Tuzlaspor'u 2-0 yenerek Süper Lig yolunda yeniden umut tazeleyen Göztepe'de yeni teknik direktör Stanimir Stoilov göreve gelir gelmez değişimlere gitti. Milli aradan önce eski çalıştırıcı Radomir Kokovic yönetiminde üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından maçları izleyen Stoilov en önemli değişimi defansta gerçekleştirdi. Takımın en istikrarlı oyuncularından Atınç Nukan'ı Tuzlaspor maçında yedek soyunduran Bulgar çalıştırıcı, haftalardır ilk 11 yüzü görmeyen Tarkan ve Nielsen ikilisini defansın göbeğine yerleştirdi.

Tarkan son olarak 3'üncü haftadaki Çorum FK müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkarken, o maçın ardından sakatlıklar yaşadı ve sadece 19 dakika görev aldı. Nielsen de 5'inci haftadaki Bandırmaspor karşılaşmasından beri ilk 11'de görev almamıştı. Ayrıca son maçlarda düzenli olarak forma giyen savunmacı Ümit de Tuzlaspor karşılaşmasında yedeğe çekildi. Göz-Göz'de haftalardır sakatlıklarla boğuşan Cezayirli hücum oyuncusu Billel Messaoudi de Stoilov'un dümene geçmesiyle formasına kavuştu. Mame Diouf'un sakatlığı nedeniyle Tuzlaspor maçında forma giyememesi nedeniyle Messaoudi, ilk 11'de şans buldu. Messaoudi son olarak Nielsen gibi Bandırmaspor karşılaşmasında seremoniye çıkmıştı.