Tarkan, Akbelen ormanlarında kıyıma direnenlere destek çağrısı yaptı

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akbelen ormanlarında kıyıma direnen köylülere ve çevrecilere destek çağrısı yaptı. Tarkan, iklim krizine dikkat çekerek ormanların rant için kesilmemesi gerektiğini vurguladı ve doğaya sahip çıkan insanların mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akbelen ormanlarında kıyıma direnen köylülere ve çevrecilere destek çağrısı yaptı.

"DOYUN ARTIK"

Tarkan, paylaşımında "İklim krizi her gün daha şiddetlenirken, bize kırmızı alarmlar verirken, dünya her gün daha yaşanmaz bir yere dönüşürken rant için ormanlar kesilmeye devam ediliyor. Aklım almıyor. Ne için?

Para için. Doyun artık. Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin, mağdur etmeyin, duyun artık. #AkbeleneDokunma #DoğayaDokunma" dedi.