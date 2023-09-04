Tarkan, Filenin Sultanları'nın şampiyonluk kutlamasında tribünde Erik Dalı oynadı

Takımı yalnız bırakmayan Tarkan, maç sonunda hem Filenin Sultanlar'yla şampiyonluk pozu verdi hem de kutlamalarda tribünde Erik Dalı oynadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Yakın zaman önce Filenin Sultanları için şarkı yapan Tarkan, maçı izlemek için Brüksel'e gitti. Tarkan, galibiyetin geldiği dakikalarda tribünde taraftarlarıyla birlikte şarkı söyleyerek Erik Dalı oynadı.

TARAFTARLARLA ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmayan Tarkan, Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın kupayı kazanmasının ardından Tarkan, sporcularla birlikte fotoğraf çektirdi.

Kutlamalara tribünde devam eden Tarkan, taraftarlarla birlikte hem şarkı söyledi hem de Erik Dalı oynayarak kurtlarını döktü.

"GURUR DUYUYORUZ, MİLLETÇE ARKANIZDAYIZ"

Maç öncesi Instagram hesabından video yayınlayan Tarkan, "Ben de geliyorum tabii ki maça, kaçırır mıyım bu maçı? İnşallah bugün şampiyon olacağız, o kupayı da alacağız. Alamasak da rahat olun sizler zaten inanılmaz şeyler başardınız. Dünyanın şampiyonu oldunuz Avrupa'nın da oldunuz benim gözümde. Sizle gurur duyuyoruz sizleri çok seviyorum arkanızdayız milletçe ülkece" demişti.