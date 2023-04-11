CHP'li Gökçen'den AKP'nin 'Doğru Adam, Doğru Zaman' Sloganına Tarkan'ın Şarkısıyla Yanıt: 'Yanlış Zaman, Yanlış İnsan'

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen, AKP’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla birlikte, “Türkiye Yüzyılı için, Doğru Zaman Doğru Adam” ifadelerinin yer aldığı seçim afişine, sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun, “Kış Güneşi” şarkısındaki, “Yanlış zaman yanlış insan” sözleriyle yanıt verdi.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen, AKP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte, "Türkiye Yüzyılı için, Doğru Zaman Doğru Adam" ifadelerinin yer aldığı seçim afişine, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun, "Kış Güneşi" şarkısındaki, "Yanlış zaman yanlış insan" sözleriyle yanıt verdi.

AKP, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Türkiye Yüzyılı için, Doğru Zaman Doğru Adam" sloganıyla afiş yaptırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen, AKP'nin afişine Tarkan'ın "Kış Güneşi" şarkısının sözleriyle yanıt verdi. Gökçen, Twitter hesabından AKP'nin afişinin görselini de alıntılayarak "Yanlış zaman, yanlış insan" notuyla paylaşım yaptı.

Tarkan'ın Kış Güneşi adlı şarkısının sözlerinin bir bölümü şöyle:

"Artık çok geç yalvarma. Dönüş yok o yıllara, bil ki sana bu son veda. Yanlış zaman yanlış insan"