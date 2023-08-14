Trendyol, Filenin Sultanları'na destek için Tarkan ile reklam filmi yayınladı

Trendyol, Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'na destek olmak amacıyla Megastar Tarkan ile yeni çektiği reklam filmini yayınladı. Reklam filminde Tarkan, 'Öp' şarkısının sözlerini milli takım marşı haline getirirken, kadın milli takım oyuncuları da ona eşlik ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu sponsoru Trendyol, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Dünya şampiyonu olan milli takım oyuncularının da yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı. Reklam filmine Tarkan'a kadın milli takım oyuncularından Eda Erdem, Dündar, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Melissa Vargas ve Simge Aköz eşlik etti. Filmde, arabasından voleybol maçına gidenleri gören Megastar Tarkan yer alıyor. 'Öp' şarkısının sözlerini, taraftarlardan aldığı ilhamla değiştiren Tarkan, şarkıyı bir milli takım marşı haline getiriyor ve marş tüm şehre yayılıyor.