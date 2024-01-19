Tarkan, Almanya'da kar keyfi yapıyor

Uzun süredir eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da olan Tarkan, kar pozlarını yayınladı.

Tarkan, ailesiyle karda eğlendiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kızının yüzünü göstermeyen sanatçı paylaşımına, "Kar aşkı, #tbt" notunu düştü.

Tarkan'ın gönderisi 350 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.