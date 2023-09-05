Sosyal Medya Fenomenleri Beylikdüzü Halkı ile Buluştu

Beylikdüzü Belediyesi, düzenlediği “Fenomenlerin Çağı” isimli söyleşide sosyal medya fenomenlerini Beylikdüzü’nde ağırladı. Özkan Sağın, Doğan Cem, Mehmet Ali Çatal ve Bal Küpü’nün katıldığı etkinlikte takipçilerinin merak ettikleri soruları cevaplayan fenomen isimler, sosyal medyada karşılaştıkları ilginç olayları da anlattı. Günün devamında ise Tarkan Öngen, Seyhan Güler ve Antakya Medeniyetler Korosu şarkılarını Beylikdüzü halkı ve Hatay’da hayatını kaybeden vatandaşlar için söyledi.

Beylikdüzü Belediyesi, "Fenomenlerin Çağı" isimli söyleşide sosyal medya fenomenlerini Beylikdüzü'nde ağırladı. Özkan Sağın, Doğan Cem, Mehmet Ali Çatal ve Bal Küpü'nün katıldığı etkinlikte takipçilerinin merak ettikleri soruları cevaplayan fenomen isimler, sosyal medyada karşılaştıkları ilginç olayları da anlattı. Günün devamında ise Tarkan Öngen, Seyhan Güler ve Antakya Medeniyetler Korosu şarkılarını Beylikdüzü halkı ve Hatay'da hayatını kaybeden vatandaşlar için söyledi.

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları sonrası düzenlediği etkinlikte sosyal medyanın fenomen isimlerini ilçe halkıyla buluşturdu. Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Fenomenlerin Çağı" söyleşisine; Özkan Sağın, Doğan Cem, Mehmet Ali Çatal ve Bal Küpü katıldı. CHP Milletvekili Özgür Karabat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Zehra Çalık'ın da katıldığı interaktif söyleşide takipçilerinin merak ettikleri soruları cevaplayan fenomen isimler, sosyal medyada karşılaştıkları ilginç olayları da anlattı.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU'NDAN DUYGUSAL KONSER

Gün sonunda gerçekleşen konser programında ise ilk olarak Türk Sanat Müziği sanatçısı Tarkan Öngen ve Seyhan Güler sahne aldı. Ardından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseri duygusal anlara sahne oldu. Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koroya, Beylikdüzü halkının da ilgisi çok yoğun oldu. Voleybol turnuvası için Kuzey Kıbrıs'tan Adıyaman'a gelen ve deprem sırasında kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden sporculara ithaf ettikleri Mağusa Limanı isimli şarkı konser alanındaki vatandaşları derinden etkiledi.

ÇALIK: "BU ANLAMLI GECEYE EŞLİK EDEN TÜM KOMŞULARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Konserin sonunda Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat ve koro üyeleri ile birlikte Seyhan Güler ve Tarkan Öngen'i tebrik eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok keyif aldık. Hatay artık Beylikdüzü'nün kalbinde, Beylikdüzü'nde yaşayan komşularıyla tek yürek oldu. Yaşadığımız felakette evlatlarımızı kaybettik, binlerce yurttaşımızın birçok hayali toprak altında kaldı. Ben yürekten inanıyorum ki cumhuriyetin ikinci yüzyılında iyi insanların daha iyi olacağı ve iyi insanların hiçbir zaman kaybetmeyeceği bir dünya düzenini inşallah kuracağız. Biz de hem Beylikdüzü'nde hem de sesimizin ve nefesimizin yetiştiği her yerde mücadele edeceğiz. Bu anlamlı geceye eşlik eden tüm komşularımıza teşekkür ederiz" dedi.