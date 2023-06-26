Edremit Belediyesi'nin öncülüğünde Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde Edremit'in il olması gündemli toplantı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında Şükrü Tunar Merkezi'nde toplanan temsilciler; Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hayati Seçen, Eroğlan Mahalle Muhtarı ve Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal ile birlikte gündemi değerlendirdi.

Edremit Belediyesi'nin öncülüğünde Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde Edremit'in il olması gündemli toplantı yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında Şükrü Tunar Merkezi'nde toplanan temsilciler; Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hayati Seçen, Eroğlan Mahalle Muhtarı ve Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal ile birlikte gündemi değerlendirdi.

Edremit'in il olması hedefiyle düzenlenen toplantıda katılımcılara da söz verilerek görüş ve öneriler dinlendi. Katılanlar ve temsilciler karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, şunları söyledi:

"Edremit bütün altyapısıyla, ulaşımıyla, coğrafyasıyla, doğal ve kültürel değerleriyle, stratejik konumuyla il olmayı hak ediyor. Artık Edremit'in giderek büyüyen 200 binleri aşan nüfusuyla çok ciddi sorunları olduğunu da görüyoruz. Başta asayiş çok ciddi bir sorun. Burada ağır ceza yok. İl olsa bunların daha etkin hale geleceğini düşünüyoruz. Yönetilemeyecek hale gelecek bu sistemde nüfus giderek artıyor. Nüfusu en çok artan merkezin dışında en büyük ilçeyiz. 43 kilometre sahilimiz var. Midilli'ye kapımız var. Küçükkuyu'dan bu yana Ege'nin başladığı yer. Müthiş bir coğrafyamız ve mitolojimiz var. Hakikaten her türlü şekilde burası il olmayı hak ediyor."

Toplantıya muhtarlar, meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıların bayram tatilinin ardından daha geniş kapsamlı olarak devam edeceği bildirildi.