İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şampiyon Beşiktaş ve taraftarını tebrik etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarını kutladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarını kutladı.
Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig 2020-2021 Sezonu Şampiyonu Beşiktaş'ı, futbolcularını, teknik heyetini ve tüm taraftarlarını tebrik ediyor, önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemize başarılar kazandırmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen