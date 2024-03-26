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Meral Akşener: Türk siyasetinde böyle bir cıvıklık olmamıştır

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Edirne'ye gelen Sayın Özgür Özel, 'Sakın ola ki AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz. İYİ Partinin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır." dedi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde partisi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Akşener, İYİ Partinin milletin emri ve talimatıyla yola çıktığını söyledi.

Vatandaşın yanında olduklarını, milletin sesi olmak için partiyi kurduklarını belirten Akşener, genel seçimde ittifakta yer aldıkları süreci anlattı.

Akşener, o dönemde söylemlerinin dikkate alınmadığını ve seçimlerin kaybedildiğini dile getirdi.

Seçmenin sesini duymak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Akşener, "Çok rahatları yerinde. Edirne'ye gelen Sayın Özgür Özel, 'Sakın ola ki AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz. İYİ Partinin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Öbürü de çıkıp diyor ki, Edirne'nin bir başka ilçesinde de AK Partili bakanlar geliyor 'Sakın ola ki AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz, oylar bölünür, CHP gelir.' diyor" diye konuştu.

Akşener, İYİ Partili belediyelerin dürüst belediyecilik yaptığına işaret etti.

Müstakil olarak seçimlere katılma kararı almaları sonrası medyanın bir kısmının eleştirilerine maruz kaldıklarını kaydeden Akşener, "Enteresan bir biçimde hür ve müstakil olarak bu seçime katılma kararını verdiğimizden beri, CHP'yi destekleyen, DEM'i destekleyen, TİP'i destekleyen ne kadar gazeteci, gazetecimsi, televizyon, ne vardıysa 24 saat bize hakaret ediyor, iftira ediyor. Öbür tarafa bakıyorsunuz, iktidarı destekleyen muhteremlerin de tamamı yine bize çakıyor." ifadesini kullandı.

Akşener, partisinin adayları için destek istedi.

Uzunköprü ve Keşan ilçelerini de ziyaret eden Akşener, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı, esnaf ziyareti yaptı.

Kaynak: AA / Politika

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