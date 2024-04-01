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Meral Akşener istifa mı ediyor? Akşener görevi bırakacak mı?

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31 Mart resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yurt genelinde yüzde 3.77 oy alabilen İyi Parti'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Meral Akşener'in görevi bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor. Meral Akşener istifa mı ediyor? Akşener görevi bırakacak mı? İşte ayrıntılar...

AKŞENER'E KİM İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI?

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet ederek görevinden ayrıldı."Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok" diyen Yılmaz, "Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener istifa mı ediyor? Akşener görevi bırakacak mı?

İYİ PARTİLİ İSİMDEN "KURULTAY" ÇIKIŞI

Eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in kurultay kararı aldığını duyurdu. İbrahim Özkan, Akşener'in kurultayda yeniden aday olmayacağını duyurdu. Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı" ifadelerini kullandı.

AKŞENER BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından atacağı adım merak konusu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

Meral Akşener İYİ Parti 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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