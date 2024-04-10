Bahçeli, İYİ Parti'deki kurultay sürecini değerlendirdi

İyi Parti'deki kurultay sürecini ilişkin değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çoklu adayların bölünmeleri beraberinde getireceğini ileri sürerek, "Meral Akşener Hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen proje sahibi arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. MHP'lilerin de bulunduğu ziyarette Türkeş'in mezarı başında Kur-an okundu, dualar edildi. Ardından Bahçeli ve partilileri, mezara kırmızı, beyaz karanfiller bırakıp mezarı suladı.

Bahçeli, ziyaretin ardından gazetecilere ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bahçeli, 27 Nisan'da Seçimli Olağanüstü Kurultaya gidecek İyi Parti'ye ilişkin şu görüşleri ı dile getirdi:

"ŞU AN İÇİN 6'LI MASA TÜRK SİYASİ HAYATINDA ÖNEMLİ BİR ÖRNEKTİR"

"Türkiye'de yine siyasi tartışmalar, kongreler, partilerden ayrılmalar, yeni yeni adaylar ortaya çıkartmalar geçmişte olduğu gibi süre gelmektedir. Her seçim sonrası bir suçlu aranır, bu sulu partilerin yönetiminde değil, partinin yönetiminin dışında unsurlar aracılığıyla partilerdeki yenileşmeye dayalı gayretler olarak kendini göstermektedir. Şu an için 6'lı Masa Türk siyasi hayatında önemli bir örnektir. 6'lı Masa'ya dayalı olarak, siyasi kurumlar geçmişteki kongrelerinde olduğu şimdi de kongreleri yapma kararı alırken partileri yenileştirmeye, başka türlü iklime sokmaya gayret gösteren söylemlerle muhatap olmaktadırlar.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLER ULU ÇINAR GİBİ BİR ARADA KALABİLMELİ"

Benim düşüncem şudur; İYİ Parti TBMM'de temsil edilen bir siyasi kurumdur. Şu an için 104 tane siyasi kurumumuz var, bu siyasi kurumlar demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Seçimler sonucunda birinci anlayış partiyi bölmek, küçültmek, daraltmak... Aritmetik işlem içerisinde çarpmayla toplama yerine, çıkarmayla bölme arasında bir çizgide siyasi istikrarsızlığa kuvvet vermeye çalışmaktadırlar. Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin bugün tartıştığı konu, 27 Nisan'da bir olağanüstü kongreleri olacak. MHP, 55 yıllık siyası hayatında bu tür davranışların bir çoğunu yaşamıştır, ayrışmalar olmuştur, sonuç itibarıyla MHP ulu çınar gibi ayakta kalabilmeyi başarmıştı, bütün siyasi partilerin bu manada kalması lazımdır.

"MERAL AKŞENER PARTİSİNİN BAŞINDA KALMALI"

Takip ettiğim akdarıyla önüne gelen aday olmaya çalışıyor bu adaylar onların en tabi hakkıdır fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor o sebepten dolayı önümüzdeki siyasi iktidarı siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek Meral Akşener Hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen proje sahibi arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Geçmişte ilişkilerimiz olan, kardeşliğimiz bulunan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren bir olağan kongreyle genel başkan seçeceğine yerde, istişarelerle partilerini güçlendirecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Kabul ederler etmezler ama benim düşüncem budur. Yeni tartışmalarla Türk siyasetini kara lekelerle süsleyen bir siyaset yerine geleceğe yönelik güçlü Türkiye'nin inşasında siyasi kurumların güçlendirilmesi, demokrasinin daha genişletilerek insan haklarına dayalı güzel bir Türkiye'nin ortaya çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum."