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İYİ Parti'de devir teslim töreni yapıldı

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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldı. Dervişoğlu, yaptığı konuşmada partinin Türk demokrasisi için bir fidan dikmesiyle büyüdüğünü ve şimdi 'İyiler ormanı' oluşturduklarını söyledi. Akşener ise devir teslim törenindeki dostluk ve değişimin Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.

İyi Parti'de devir teslim töreni yapıldı

ANKARA - İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldı.

Partisinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi devralmak için parti genel merkezine gitti. Dervişoğlu'nu kapıda İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener karşıladı. Dervişoğlu ve Akşener, daha sonra partilerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı. Dervişoğlu ve Akşener, burada karşılıklı sohbet etti.

Dervişoğlu yaptığı konuşmada, "İYİ Parti'nin Türk demokrasisi için bir fidan dikmesiyle o fidan, kutlu bir çınara dönüştü. Güçlendi ve büyüdü. Mensuplarını ve yol arkadaşlarını hiçbir zaman utandırmadı. Ben bu devir teslim töreninde dikmiş olduğu fidanın aslında orman olduğunun müjdesini vermeye geldim. Şimdi 'İyiler ormanı' oluşturuyoruz Sivas'ta Ovacık bölgesinde. Bunun hatırası olarak 2017'de bir fidan bağışladık. Kabul buyurursanız teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin nasıl bir yolculuk seyrettiğini çok iyi bildiğini ifade eden Dervişoğlu, "Devletimiz için de itibar yolculuğudur çıktımız yolculuk. Bu yolculuğun her adımında genel başkanımızın teri ve fedakarlıkları var. Türk milletinin huzurunda kendisine partimizi oluşturarak insanlarımıza yeni bir umut ışığı vermesi münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum. Sadece bir koltuk devralmıyorum. Bir ülküyü, hedefi ve idealleri teslim alıyorum. Onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı da arkadaşlarımla birlikte kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum" diye konuştu.

Akşener ise yaptığı konuşmada, "Bu dostluk içerisindeki değişim Türkiye'ye ve gençlerimize örnek olacak. Kutuplaşan ve birbirine düşman hale getirilen ülkenin fertlerine ve milletimize rahatlama açısından örnek olacak. Ben çok mutluyum çünkü. O bayrak hepimizin emeği olan bir bayrak. Onu daha yükseğe çıkaracak" dedi.

Devir teslim töreninin ardından Dervişoğlu, Akşener'i parti genel merkezi önünde uğurladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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