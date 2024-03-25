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Meral Akşener: Emekliye para yok mu Sayın Erdoğan?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnsanımız aç Sayın Erdoğan, yandaşlarının vergi borçlarını silerken para var, Suriyelilere, Afganlılara para var...Emekliye mi yok? Vereceksin Sayın Erdoğan" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Dalaman ve Ortaca'da vatandaşlar ile buluştu. Akşener, "Ben Büyükşehir'de Metin hocaya, Ortaca'da da Recep kardeşime oy istiyorum. Fakat bu seçimle alakalı her ikisinin de bulundukları ilçe ve büyükşehire çok net hizmet edecekklerine, israf ve hırsızlık yapmayacaklarına, halkı düşüneceklerine kefilim" diye konuştu.

Akşener, "emeklilerin durumu ne olacak" sorusuna,  şöyle yanıt verdi:

"Ben bu seçim boyunca emekli konuştum ve Sayın Erdoğan'a seslendim. 2023 seçimlerine giderken herkes bol keseden söyledi. Şimdi bir emekli maaşı 10 bin liraysa 4 bin lira da kira verdiğini düşünün. 6 bin lirayla geçinebilmesi imkansız. Bu emekli Ağrı'da da Ortaca'da da aç. Şimdi bu sistemin içinde Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; emeklilere seyyanen 11 bin lira para vereceksin. Bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın, en düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine getireceksin. Ekonominin esası emekli. İnsanımız aç Sayın Erdoğan, yandaşlarının vergi borçlarını silerken para var, Suriyelilere, Afganlılara para var emekliye mi yok? Vereceksin Sayın Erdoğan."

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması taleplerini de dile getiren Akşener, "Öğretmenleri atayacaksın sayın Erdoğan. Atamıyorsan bütün öğretmenlerin oylarına talibim. Görün muhalefet nasıl yapılırmış" diye konuştu.

Dalaman'daki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş, Akşener'e, "İşlerimiz çok durgun. Piyasa çok kötü. AK Parti'nin vermiş olduğu zarar ortada. Milletimizi fakirleştirdiler. Sonrasında da 5 kuruş paraya muhtaç ettiler, eğitimsizleştirdiler. Herkes artık cinnet safhasında. Kirasını, vergilerini ödeyemiyor. Burada 20- 25 bin liranın altında kira yok artık" diye dert yandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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