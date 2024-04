Kurultay iptal mi ediliyor? Adaylığını açıklayan İYİ Parti'nin ağır topundan zehir zemberek çıkış

İyi Parti'nin 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayına sayılı günler kala, genel başkanlık koltuğu için aday olan Koray Aydın çarpıcı bir iddia ortaya attı. Aydın, kurultayın iptal edilmesiyle ilgili girişimlerin olduğunu öne sürerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde istediği başarıyı elde edemeyen İYİ Parti'nin Türkiye genelinde oyu yüzde 3'ün altına düştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları eleştirilerin hedefi haline gelirken, Akşener 27 Nisan'da yapılacak genel başkanlık seçiminde tekrar aday olmayacağını ilan etti.

Koray Aydın

Genel başkanlık koltuğuna aday olan İYİ Partili Koray Aydın ise sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı bir paylaşımla bir iddia ortaya attı.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI İPTAL ETTİRME GİRİŞİMLERİ KABUL EDİLEMEZ"

Aydın, "Olağanüstü kurultayı iptal ettirme girişimleri kabul edilemez" notunu düştüğü paylaşımında "İYİ Parti, haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe tavır koyan, yeri geldiğinde isyan eden İYİ ve cesur insanlar tarafından kurulmuştur. 2016 yılında MHP olağanüstü kurultayının toplanması için yeter sayının 3 katını aşan hatta salt çoğunluktan bile fazla imza toplanmasına rağmen, o kurultay, iktidarın açık müdahalesi ve garabet bir yargı darbesiyle engellenmişti. Bu haksızlık karşısında susmayan ve gerektiğinde baba ocağına bile eyvallah etmeyen Türk milliyetçileri, İYİ ve cesur insanlarla el ele vererek olağanüstü hal dönemi şartlarında İYİ Parti'yi kurmuştur." dedi.

Koray Aydın

Yerel seçim sürecinden bahseden Aydın, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, yerel seçimlerin ardından yaptığı değerlendirme sonucunda olağanüstü kurultay kararı almış ve kendisi de aday olmayacağını Türk ve dünya kamuoyuna ilan etmiştir. Ancak İYİ Parti'mizin bazı Milletvekilleri ve İl Başkanları organize edilerek kurultayın iptal edilmesi çabaları hız kazanmıştır. Nitekim Sayın Bahçeli, iktidar tarafının Genel Başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN YAZDIĞI TANIDIK BİR SENARYO SAHNEYE KONULMAK İSTENMEKTEDİR"

"Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro, sahneye konulmak istenmektedir." diyen Aydın, "Böylesine talihsiz girişimler milletvekillerimizin, il başkanlarımızın ve kurultay delegelerimizin yüksek şahsiyetlerini hiçe saymak ve onların hür iradelerine ipotek koymak demektir. Olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay sürecini başlatma yönündeki söylemler, süreci sulandırma ve çalınan minareye kılıf bulma girişiminden ibaret kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener ve Koray Aydın

MERAL AKŞENER'E ÇAĞRI YAPTI

Akşener'e çağrı yapan Aydın, "Olağanüstü kurultay kararının sonuna kadar arkasında durması için Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e açık bir çağrıda bulunuyorum. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, İYİ Parti'nin siyaset ve toplum nazarındaki güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, aynı zamanda Sayın Meral Akşener'in duruşuna, itibarına ve siyasi kariyerine de büyük zarar verecektir. İYİler ve Cesurlar Hareketi olan İYİ Parti'nin büyük kurultay delegelerinin vereceği karar, başımızın üstündedir. Söz, İYİ Parti'yi siyasi intihara sürükleyecek senaryoyu yazanların değil, delegenin olmalıdır. Demokrasinin ve hukukun gereği budur." dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklamıştı. Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, 30 yıllık siyasi kariyeri boyunca Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldığını belirtti. Her kararının, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildiğini vurgulayan Akşener, ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentisi olmaksızın her defasında ödediğini, bundan da asla pişman olmadığını ifade etmişti.

Meral Akşener

AKŞENER'İN KOLTUĞUNA TALİP İSİMLER

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi: Günay Kodaz

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Tolga Akalın

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili: Koray Aydın

İYİ Parti Meclis Grubu Başkanvekili ve İzmir Milletvekili: Müsavat Dervişoğlu

AKŞENER, DERVİŞOĞLU'NU DESTEKLEYEBİLİR

Aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in kongrede Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyeceği ve ekibine de bu ismi işaret edeceği konuşuluyor. Daha önce partideki genç hareketin desteğini alarak aday olacağını duyuran ve gemileri yakan ilk isim olan Mehmet Tolga Akalın'ın ise Müsavat Dervişoğlu'nun lehine adaylıktan çekilebileceği, Dervişoğlu'nu destekleyebileceği belirtiliyor.

Müsavat Dervişoğlu

SEÇİMLERDE AĞIR YARA ALDILAR

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde aldığı yüzde 3,77'lik oyla 6'ncı parti konumuna geriledi. Şehirler içerisinde sadece Nevşehir'de belediye başkanı çıkarabilen İyi Parti, 27 ilçede seçimlerden zaferle çıktı. Ancak bir önceki seçime göre yüzde 6'nın üzerinde oy kaybetti.