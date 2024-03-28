İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Keçiören'de iftar programında konuştu Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İyi Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımızın mevzubahis CHP olduğunda dün olduğu gibi bugün de munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi fevkalade doğaldır." dedi.

Akşener, Keçiören'deki bir salonda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Akşener, partisinin, ittifak siyasetinin gölgesinde yatanların ve milleti kendisine mecbur bilenlerin karşısında en önde durduğunu belirtti.

İyi Parti'nin her türlü engele, iftiraya ve ihanete rağmen pazar günü Türkiye'nin 81 il ve ilçesinde kendi adaylarıyla seçime gireceğini belirten Akşener, "Olması gerektiği gibi milletimizin özne olduğu, seçmenin velinimet olduğu hür ve müstakil, yepyeni bir siyasetin yolunu açıyoruz." diye konuştu.

"Biz onlardan saygı bekledik, onlar bizi parya gördü"

Akşener, milletin istikbaline kastedenlerle mücadele etmek için her türlü fedakarlığı yaptıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bir yerde haksızlık gördüğümüz vakit kim olduğuna bakmaksızın hakkı savunanlar, haksızlığa uğrayanların yanında kaya gibi duranlardan olduk. O nedenle biz 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifayı bastığı CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. 2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalığını fırsat bilip ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardık. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık ama bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu. Bir zamanlar haksızlığa uğradıklarında yanına koştuğumuz dünün mağdurları maalesef bugünün zorbaları oldular. Biz onlardan saygı bekledik, onlar bizi parya gördü. Biz onlardan ahlak bekledik. Onlar bize her türlü ahlaksızlığı yaptı."

Adaletten bahsedip, hakka girenlerin karşısında olduklarını aktaran Akşener, "Nasıl ki AK Parti'nin, devletimizin kaynaklarını seçim finansmanı olarak kullanmasını eleştiriyorsak, CHP'nin belediye kaynaklarıyla seçim finanse etmesini de bir büyükşehrin seçim bütçesinin 500 milyon lira olmasını da bir ilçe belediyesinin 250 milyon lira harcamasını da elbette eleştireceğiz, eleştiriyoruz." dedi.

"Tarihte iki tür köle vardır..."

Meral Akşener, ABB Başkanı Yavaş'ın bir televizyon programındaki sözlerini eleştirerek, "İzleyince vallahi şaşırdım, böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Bundan daha 12 ay önce görmek isteyip de maalesef göremediğimiz bu cürete, bu öz güvene, bu cesarete şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Malcolm X'in "Tarihte iki tür köle vardır, bunlardan biri ev kölesidir, diğeri de tarla kölesidir" sözüne değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Ev kölesi, efendisine yakın yaşayan köledir. Efendisinin evinde çatı arasında veya bodrumda yaşar. Efendisi gibi giyinir, efendisinin kullanılmış giysilerini giyer, efendisinden artan yemekleri yer, efendisini efendisinden daha çok sever. Hatta ünlü yönetmen Tarantino, Djanga filminde iradesini sahibine tamamen teslim eden diğer köleleri hor görüp aşağılayan, kraldan çok kralcı olmanın adeta vücut bulmuş hali olan ev kölesi Stephen isimli bir karakter ile Malcolm X'in bu sözlerine atıfta bulunur. İşte bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımız, mevzubahis CHP olduğunda dün olduğu gibi bugün de munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi fevkalade doğaldır."

"Taş Medreseliler yalnız değil, evelallah biz hala buradayız"

Genel Başkan Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Taş Medrese'de yetişenler bizim kardeşimiz olmaz." sözlerini de eleştirerek, ABB Başkanı Yavaş'ın bu konuya sessiz kaldığını söyledi.

Kendi ikbalini Türk istiklalinden çok sevenlerin, Taş Medreselileri anlayamayacaklarını söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

"Vatan için değil, koltukları için mücadele edenler, elbette ki Taş Medreselileri anlayamazlar. Millet için öne çıkmak gerektiğinde bedel ödemekten korkanlar elbette ki Taş Medreselileri savunamazlar. Varsın olsun. Şükürler olsun ki Taş Medreseliler yalnız değil, evelallah biz hala buradayız. Taş Medreseliler zulme boyun eğmeyenlerdir. Taş Medreseliler, canlı canlı saçları yakılan teker teker parmakları ezilen, bıyıkları kerpetenle yolunan ama şikayet etmeyenlerdir. Taş Medreseliler hiçbir şart ve koşulda devletine karşı hainlik etmeyenlerdir. Taş Medreseliler ranza telleriyle işkence edilirken 'Kanım aksa da zafer İslam'ın' diyenlerdir."

"Bana abla mabla demeyin, istemiyorum"

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ben Meral Hanım'a abla derim." sözünü hatırlatarak, işine gelenin kendisine "abla edebiyatı"na başladığını ifade etti.

"Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüme 'abla abla' deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım." diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Partimi ve bizi destekleyen vatandaşlarımızı sürekli CHP'ye bir şeyler kazandırmak zorunda olan paryalar olarak görme şımarıklığından da artık usandım. O nedenle demeyin kardeşim, bana abla mabla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin bana vıcık vıcık bir riyakarlıkla abla demeniz beni samimiyetle ablası, kardeşi ve annesi gören milletimize de bu çetin yolu benimle birlikte yürüyen dava arkadaşlarıma da yapılan tüm ahlaksızlıklara benimle birlikte göğüs geren İYİ Partili gerçek kardeşlerime de koca bir hakarettir."