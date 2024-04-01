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Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti'de neler oluyor?

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yerel seçimlerden yüzde 3.77'lik oy oranıyla çıkarak 6. olmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Akşener "Muhasebemizi ve özeleştirimizi yapacağız." diyerek "Olağanüstü seçimli kongreyi toplayacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti'de neler oluyor?

MERAL AKŞENER İSTİFA MI EDECEK?

Akşener, seçmen iradesine saygı duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasilerde her konu tartışılabilir. Seçmenin hür iradesi ve sandıktaki oyu tartışılamaz. Resmi olmayan sonuçlara göre, milletimiz, 1 il, 23 ilçe 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Milletimize teşekkür ediyoruz.

İYİ PARTİ'DE NELER OLUYOR?

Akşener, ''Milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırıldığını gördük. Milletimiz en esaslı mesajını iktidara verdi. Sandıktan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi ve özeleştirimizi yapacağız. Nitekim, tam da bu sebeple en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." dedi.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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