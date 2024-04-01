Meral Akşener, seçim sonuçlarını takip ettiği parti genel merkezinden ayrıldı

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını takip ettiği parti genel merkezinden ayrıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayma işlemleri devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam saatlerinde seçim sonuçlarını takip

etmek için parti genel merkezine geldi. Kurmaylarıyla sandık sonuçlarını takip eden Akşener, gece yarısı genel merkezden ayrıldı. Herhangi bir açıklamada bulunmayan Akşener binadan ayrılırken İYİ Partililer destek tezarühatı yaptı.