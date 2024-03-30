Meral Akşener Sultanbeyli ve Tuzla'da esnafı ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli ve Tuzla'da esnafı ziyaret etti, otobüsle mahalleleri gezdi.

Akşener, seçim otobüsüyle geldiği Sultanbeyli Kent Meydanı'nda vatandaşları selamladı.

Daha sonra Fatih Bulvarı'na geçen Akşener, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ve Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Fatih Karataş'la esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinde yanlarında Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Karataş'ın annesi Gül Hanım Karataş'ın da bulunduğunu belirten Akşener, "Kolay gelsin. Malum seçim. Sizden oy istemek üzere geziyoruz. Şu an annemiz de burada. Adaylarımız Kavuncu ve Karataş için oy istemeye geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akşener, girdiği bir dükkandaki esnafın, çalışanlarının şikayetleri olduğunu belirterek, "İYİ Parti zamanında destek verdi, Ekrem İmamoğlu kazandı. Şimdi onun sıkıntısını yaşıyoruz.' diyorlar" demesi üzerine, "Ekrem İmamoğlu'nu seçtirdiğimiz için mi kızgınlar bana." sözlerini sarf etti. Bunun üzerine esnaf da "evet" yanıtını verdi.

Aynı dükkanda Akşener'in yanına gelen Neşe Topal isimli bir vatandaş ise Pendik-Sultanbeyli arasındaki otobüs seferleriyle ilgili şikayette bulunmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Pendik'ten geliyorum ve Sultanbeyli'de çalışıyorum. İBB'ye sürekli yazı yazıyorum. Gerçekten çok sıkıntılıyız. Otobüste üst üste gidiyoruz. Resim gönderdiğim halde o bölgede ihtiyaç yoktur deniyor. Sayıyı artırsalar başka bir şey istemiyoruz. Karda, kışta, yağmurda durakta bekliyoruz. Beklediğim durakta kulübe yok. KOAH hastası oldum. Halkı duyun boş vaat vermeyin. Bizi gerçekten duyun."

Akşener, Neşe Topal'a kızmakta haklı olduğunu belirterek, İBB Başkan adayı Kavuncu'ya hitaben "Bu sorunu nasıl çözeceksin?" diye sordu. Kavuncu ise bölgedeki otobüs sefer sayılarının artırılacağını ve konforlu yolculuk olacağını söyledi.

"Bütün siyasi partiler gibi bu tür ziyaretleri yapıp, adaylarımızı tanıtıyoruz"

Buradaki ziyaretlerinin ardından Tuzla'ya geçen Akşener, Aydınlı Mahallesi'nde seçim otobüsüyle gezdi, Başkomutan Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Girdiği bir dükkandaki esnafın eşiyle telefon üzerinden görüntülü görüşme yapan Akşener, adaylarına oy istediğini ve desteklerini beklediğini dile getirdi.

Akşener, daha sonra Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonuna ziyarette bulundu. Federasyon Başkanı Ergin Şirin'le sohbet eden Akşener, oylarına talip olduğunu söyledi.

Akşener, buradaki konuşmasında, "Normalde bu derneklerin çatısı altında her siyasi görüşten insanlar vardır. Ama tek bir siyasi partinin yolcusu olmaz, arkasından yol yürümez. Ben de STK'ciyim. Bugün seçim kapsamında doğal olarak bütün siyasi partiler gibi bu tür ziyaretleri yapıp, adaylarımızı tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkan adayı Orhun Ertürkmen ile İBB Başkan adayı Kavuncu'nun da yanlarında olduğunu aktaran Akşener, "Hemşehrilerinize oy istemeye geldik." dedi.

Akşener, ziyaretlerinin ardından Tuzla'dan ayrıldı.