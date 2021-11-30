İSTANBUL İL AFAD MÜDÜRÜ YILMAZ'DAN FIRTINA AÇIKLAMASI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da 2 gündür etkili olan fırtına ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan Yılmaz, AFAD'a 4 bine yakın ihbar gelmiş, ivedilikle ekiplerimiz gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlanmıştır. Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi meydana gelmiş, 39 araç hasar görmüş, 44 trafik ışığı ve yön tabelası devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi meydana gelmiştir. Rakamlarda sahadan gelen müdahalelerle güncelleme yapılacaktır. İlimiz genelinde şu an itibariyle 46 vatandaşımızın yaralandığı 4 vatandaşın hayatını kaybettiği görülmüştür şeklinde konuştu.