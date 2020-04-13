İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetimler sürüyor
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Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetimler sürüyor

İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçları ve taksilerde denetimlerini sürdürüyor.

13.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:20
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetimler sürüyor
İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçları ve taksilerde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Koronavirüs nedeniyle, şehir içi ve şehir dışı toplu taşıma araçlarının yüzde 50 doluluk oranı ile yolcu taşımasına karar verilmişti. Taksiler için tek- çift plaka uygulamasına geçilirken, vatandaşların ise toplu taşıma araçlarında maske takma zorunlu hale getirildi. Buna ilişkin İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde alınan tedbirlere ilişkin kontrollerini yapmaya devam ediyor. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyulup uymadığını kontrol etti. Bunun yanı sıra otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

MASKESİZ YOLCUDAN İLGİNÇ CEVAP ; 'GRİBİM, MASKEM ISLANDI' 

D100 Karayolu Yenibosna Mevkii Avcılar istikametinde denetim yapan ekipler bir yolcunun maskesiz bir şekilde otobüste seyahat ettiğini gördü. Yolcuya neden maske takmadığını soran ekipler aldıkları cevap karşısında şaşkınlık yaşadı. Grip olduğunu ve nefes alıp vermekten maskenin ıslandığını söyleyen yolcu, bu yüzden maskesini attığını belirtti. Bunun üzerine ekipler kendi kullanımları için tahsis edilen maskelerden birini yolcuya verdi.

SORGULAMALARDA SOSYAL İZOLASYON İHLALİ YAPANLAR TESPİT EDİLİYOR

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler, D100 Karayolu Yenibosna Mevkii ve Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde oluşturdukları kontrol noktalarındaki çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Bunun yanı sıra uygulama yapılan ilçelerde, Asayiş Büro ekiplerince yapılan kimlik kontrollerinde sosyal izolasyon ihlali gerçekleştirenlerinde tespit edilerek haklarında gerekli cezai işlemlerin uygulandığı kaydedildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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