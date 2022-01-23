İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul- Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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