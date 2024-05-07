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Başakşehir'deki İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı

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İstanbul Başakşehir'deki bir inşaat şantiyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında konteynerlerde hasar meydana geldi.

İstanbul Başakşehir'de inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında konteynerlerde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir İstanbul İtfaiye İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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