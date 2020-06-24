İsrail'in "ilhak planı" Gazze'de izci yürüyüşüyle protesto edildi
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İsrail'in "ilhak planı" Gazze'de izci yürüyüşüyle protesto edildi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planına karşı Gazze Şeridi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla "izci yürüyüşü" yapıldı.

İsrail'in
24.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:10

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planına karşı Gazze Şeridi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla "izci yürüyüşü" yapıldı.

Hamas tarafından düzenlenen eyleme katılan yüzlerce izci, ilhak planını protesto etti.

Gazze sokaklarında Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyen izciler, İsrail'in ilhak planına karşı tepkilerini gösterdi.

İzcilerin liderlerinden İbrahim Mesud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri ilhak etmesine ve ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına karşı çıkmak için bu yürüyüşü düzenledik." dedi.

Yürüyüşe farklı yaş gruplarından yaklaşık 500 izcinin katıldığını belirten Mesud, "İzciler, halkın bu planı reddettiğini göstermek istiyor." ifadelerini kullandı.

Mesud, Filistinli grupları birleşerek ilhak planına karşı durmaya ve gösteriler düzenlemeye davet etti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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