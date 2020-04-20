İsrail'de 'sosyal mesafeli' Netanyahu karşıtı protesto Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen İsrail'de binlerce muhalif, Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda toplandı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen İsrail'de binlerce muhalif, Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda toplandı. Aralarında 2 metre mesafe bırakan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğinde İsrail demokrasisinin 'yozlaştığını' belirterek, protesto düzenledi.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Rabin Meydanı'nda toplanan göstericiler, tüm dünyanı etkisi altına alan ve 165 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle aralarında 2 metre sosyal mesafe bıraktı. Protestoya 5 binden fazla kişinin katıldığı ifade edildi.

'NETANYAHU İSRAİL DEMOKRASİSİNİ YOK EDİYOR'

İsrail'deki Telem partisinin liderleri olan eski Savunma Bakanı Moshe Ya'alon ve Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in demokrasisini 'yok etmekle' suçladı. Meydanda toplanan göstericiler ise Netanyahu karşıtı sloganlar attı.

Kaynak: DHA