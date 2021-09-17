İnönü'de üretilen 2 buçuk tonluk balın satışına başlandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnönü'de üretilen 2 buçuk tonluk balın satışına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İnönü'de üretilen 2 buçuk tonluk balın satışına başlandı

Eskişehir İnönü Bal Ormanı'nda üretilen 2 buçuk tonluk balın satışına başlandı.

Eskişehir İnönü Bal Ormanı'nda üretilen 2 buçuk tonluk balın satışına başlandı.

Eskişehir İnönü Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün iş birliğinde üç yıl önce başlatılan bal üretim çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bal üreticilileri tarafından yoğun ilgi ile karşılanan ve bu yıl arıcılar tarafından alana konulan 300 kovan ile üretime başlandı. Kovanlardan elde edilen 2 bin 500 kilogramlık bal üreticinin yüzü güldürürken, tüketicinin de yoğun ilgisi ile karşılandı. İlçeye has endemik bitki ve onlarca çeşit meyve ağacının çiçeğinden üretilen İnönü balı, ilçe içinden ve dışından birçok tüketici tarafından beğeni ile karşılandı. İnönü Belediye Başkanlığı'nın ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği projeler arasında yer alan ve üretimi gerçekleştirilen İnönü balına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, balın tadının ve aromasının diğer ballara göre çok farklı ve kendine has olmasından dolayı tercih ettiklerini belirttiler. - ESKİŞEHİR

İnönü'de üretilen 2 buçuk tonluk balın satışına başlandı

İnönü'de üretilen 2 buçuk tonluk balın satışına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Göksel Mansur Yavaş Muharrem İnce Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Sultan Selim Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İnönü'de üretilen 2 buçuk tonluk balın satışına başlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:10:04. #1.12#