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Eskişehirli doğa tutkunları ormanda yürüyüş yaparak çiçekleri fotoğrafladı

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Eskişehir'de doğa yürüyüşü ekibi, kent merkezinden uzakta bulunan ormanda açan çiçekleri fotoğrafladı.

Eskişehirli doğa tutkunları kent merkezinden 63 kilometre ötedeki ormanda yürüyüş yapıp açan çiçekleri fotoğrafladı.

Eskişehir'de 15 kişilik doğa yürüyüşü ekibi Tepebaşı ilçesinin Taycılar Mahallesine gitti. Kent merkezinden yaklaşık 63 kilometre uzaklıktaki mahallenin ormanlık alanında yürüyüş gerçekleştiren ekip güzel havanın, tadını çıkardı. Ekip üyeleri rengarenk açan çiçekleri de fotoğraflamayı ihmal etmedi. Hatıra fotoğrafı çekinen ekip etkinliği sonlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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