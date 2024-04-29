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Eskişehir'de Okul Servislerine Para Cezası

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde, 2 araca bin 380 TL para cezası yazıldı. Denetimlerde ayrıca okul servis şoförleri ve rehber personeline trafik eğitimleri verildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinde okul servislerine yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde, 2 araca bin 380 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 22 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında okul servislerine yönelik trafik denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 52 okul servisi kontrol edilirken, hatalı bulunan 2 araca bin 380 TL para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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