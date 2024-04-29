Eskişehir'de Okul Servislerine Para Cezası

Eskişehir'de jandarma ekiplerinde okul servislerine yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde, 2 araca bin 380 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 22 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında okul servislerine yönelik trafik denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 52 okul servisi kontrol edilirken, hatalı bulunan 2 araca bin 380 TL para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR