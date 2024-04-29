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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gram Madde Ele Geçirildi

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler mahkemece serbest bırakıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 12 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 2 operasyonda yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 10 gram bonzai ve 2 gram esrar ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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