Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gram Madde Ele Geçirildi
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler mahkemece serbest bırakıldı.
Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 12 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 2 operasyonda yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.
Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 10 gram bonzai ve 2 gram esrar ele geçirildi. - ESKİŞEHİR