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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 farklı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı ve 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda esrar, bonzai, metamfetamin, kokain ve ecstasy ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen 7 farklı operasyonda toplamda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise, 34,46 gram esrar, 11,25 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 1 adet ecstasy ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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