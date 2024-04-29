Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen 7 farklı operasyonda toplamda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise, 34,46 gram esrar, 11,25 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 1 adet ecstasy ele geçirildi. - ESKİŞEHİR