Tarihi Odunpazarı Evleri'nde Yaz Sezonu Yoğunluğu

Eskişehir'e farklı şehirlerden ziyarete gelen binlerce kişi Tarihi Odunpazarı Evleri'nde yoğunluk oluşturdu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yerli turizmde hareketlilik başladı. Geçtiğimiz yıllarda hem yerli hem yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Tarihi Odunpazarı Evleri bu yaz sezonunda da misafirlerini ağırlıyor. Yaz sezonunun ilk günlerinden itibaren hem yerli hem de yabancı turistler Tarihi Odunpazarı Evlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgiden esnaf oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

"Bu güzel havalardan hem yerli turistler hem de esnaflar oldukça keyif alıyor"

Odunpazarı'nın esnaflarından olan Cansu Akın: " Havaların güzelleşmesi ile Eskişehir'e şehir dışından ilgi arttı. Bu ilgi bizi de mutlu ediyor. Elimizden geldiğince misafirlerimizin mutlu ayrılmasını sağlıyoruz. Bu güzel havalardan hem yerli turistler hem de esnaflar oldukça keyif alıyor. Yeni açılmış bir firmayız havaların güzelleşmesi işlerimizi iyi yönde etkiledi" ifadelerini kullandı - ESKİŞEHİR