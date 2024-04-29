Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin operasyonu ile kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikova İlçesi'nde bir evin içinde ve eklentilerinde tarihi eser bulma amacıyla kaçak kazı yapıldığı öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı koordinesinde düzenlenen operasyonla, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda, 1 adet yılan kamera, 1 adet levye, 1 adet balyoz, 1 adet şarjlı matkap,1 adet şarjlı kesici, 4 adet el feneri, 3 adet çekiç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR